Drama na Kmetiji, tekle so solze

Všeč mu je druga ženska

Denis raje kot Lucijo vidi Saro. FOTO: Voyo

Ljubezen boli. To je v Kmetiji dodobra izkusila 18-letna, ki jine vrača čustev. Z njim se je sicer pogovorila, a vseeno ne more pozabiti nanj.Nato pa je doživela še šok, saj je izvedela, da Denis rad pogleda. Da goji čustva do druge ženske, jo je prizadelo in tudi pogovor zji ni pomagal.»Če bo šla Sara prej ven, bo Denis na dnu,« je dejala zaljubljena Lucija. Zanima jo, kaj ima Sara, česar ona nima, in ugotavlja, da se je bolj povezal z njeno konkurentko. »Preveč hitro zaupam ljudem in preveč hitro se navežem,« meni.