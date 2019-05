Doma sem beden, skurjen in čisto nič smešen

Godler o sebi pravi, da je zategnjena rit. FOTO: Blaž Vatovec

Rado Mulej vsako stvar obrne na šalo. FOTO: arhiv Novic

Avdić je pogosto utrujen, zato doma ne stresa šal. FOTO: Dejan Javornik

Đuro rad skrbi za to, da so ljudje okrog njega vedno dobre volje. FOTO: Jure Eržen

Rad nasmejem ljudi in vesel sem, če mi to uspe tudi med tekom v hrib ali doma na kavču.

Tešky je zabaven tudi med tekom. FOTO: Jože Suhadolnik

Na malih zaslonih, odrih, dogodkih, v radijskih etrih in še marsikje drugje so neizmerno zabavni, doma pa večinoma sproščeni, a malce manj duhoviti tipi, nekateri celo pravijo, da so zategnjeni in dolgočasni. Znane slovenske komike smo povprašali, kakšni so v resnici.je doma popolno nasprotje od voditelja oddaje Ta teden. »Sem zelo privaten človek, in tudi ko se znajdem v družbi, bolj molčim ali se diskretno pogovarjam z največ dvema osebama hkrati o kakšni visoki temi, kot so umetnost, glasba, literatura ali prezgodnje božično okraševanje in prižig lučk ter pomen podobnih ritualov. Ljudje, ki me poznajo, pravijo, da si sploh ne morejo predstavljati, kako je možno, da sem na TV tako zabaven, zasebno pa tako zategnjena rit,« brez dlake na jeziku pravi Godler.je človek pozitivnih misli, zato vsako stvar, četudi je negativna, obrne na šalo. »Življenje je le kratek postanek na zemlji, zato ga preživimo nasmejani in nafilani s pozitivo,« pravi Rado, ki nam je zatrdil, da se tudi doma trudi biti duhovit. »Ves čas se smejimo in jaz sem tisti, ki drugim velikokrat zakuha kakšno smešno neumnost,« priznava Rado, ki pa mu je srčno žal, da se ljudje čedalje manj smejijo. »Težav ni, so le manjše težavice, ki so lažje rešljive. Zjutraj, ko se zbudite, si nadenite nasmešek in ga nosite skozi ves dan, obljubim vam, da vam bo lepše!« nas je z optimizmom navdihnil Rado.Eden najbolj zabavnih ljudi na slovenski sceni je zagotovo. Verjetno tudi zato, ker je njegov humor specifično bosanski, in čeprav na malih zaslonih, odru in radiu skrbi za ekstremne odmerke smeha, Denis priznava, da doma ni tako. »Doma sem beden, skurjen in čisto nič smešen,« o sebi pravi Denis, ki takrat, ko je doma, najraje ne počne nič. Zadnje čase je zaradi številnih projektov tako redko doma, da je njegova Ana verjetno že pozabila vse njegove vice, a eno zagotovo drži: »Doma sem veliko bolj dolgočasen kot v etru ali na odru, saj mi ni treba biti tako duhovit. Doma sem normalen.«Priljubljen, neizmerno duhovit in zabaven. Vse to in še več je, ki je takšen tudi, ko ugasnejo kamere. To nam je zaupala njegova najdražja. »Đuro ima v sebi to, da skrbi za druge tudi tako, da jih spravi v dobro voljo in da si s tem naredi življenjsko okolico prijetno. To ima prirojeno,« pravi Tanja o Đurovem humorju. Doma se veliko smejijo, saj je humor zanj nekaj naravnega. »Pravi Đuro se ves čas igra z besedami,« še pravi Tanja.Pionir domače stand-up sceneza smeh skrbi povsod, kjer se znajde. »Nekateri poklici bolj kot drugi kličejo po tem, da jih ljudje prenašajo tudi v zasebne sfere. Zdravnike tako radi sprašujemo za nasvete, ko se srečamo z njimi, pa čeprav so porodničarji, nas pa stiska v pljučih. Kuharji kuhajo tudi na domačih feštah, šivilje zašijejo še kaj tako za zraven.Pa vendar to ni tako pogosto in čisto povsod, kot je značilno prav za nas komike. Jaz rad nasmejem ljudi in sem vesel, če mi to uspe tudi med tekom v hrib ali doma na kavču, pri razširjenem družinskem kosilu pa se tako razume, da moram biti jaz ta, čeprav imam kar močno konkurenco, v zadnjem času predvsem pri nečakih, ki jih kar streljajo,« pravi Tešky.