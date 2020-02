Borut Pahor spet vznemirja: »Če prideš v taki srajci v pisarno, ti dam ...«

Da je predsednikljubitelj kinematografije, ni več skrivnost. S partnericoali sinomse večkrat odpravi v kino in si ogleda najnovejše filme. Z zanimanjem je spremljal tudi razplet letošnje podelitve oskarjev, kjer je končno slavil tudi. Prvič v karieri je prejel zlati kipec in oboževalci so navdušeni. Med njimi pa je tudi predsednik Pahor.Na instagramu je objavil Pittovo fotografijo in dopisal: »Bilo je nekoč v Hollywoodu sem si ogledal 4x. Vedno opazim nekaj super navdušujočega. Ampak konstanta je pa fenomenalna igra Brada Pitta. Zmaga pa tisto popravilo antene na strehi. Zasluženo je dobil oskarja. Čestitke.«Spomnimo še na njegovo najljubšo sceno s strehe, ko Pitt popravlja anteno. Takrat je dih vzel marsikomu, še posebej, ko je slekel svojo majico.Pod objavo so se zvrstili tudi komentarji sledilcev, nekateri so se z njim strinjali, spet drugi so predsedniku svetovali, naj se raje ukvarja z vodenjem države. Eden izmed njih pa je predsedniku obljubil, da mu plača pivo, če obleče enako srajco kot Pitt.