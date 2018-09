Bodo pred Barom protestirali? 

Karmen se je zlomila. FOTO: Bar na Planet TV

Udeleženka Bara, ki je nepričakovano spakirala kovčke, je za Slovenske novice razkrila nove podrobnosti dogajanja na Kongresnem trgu, kjer snemajo ta resničnostni šov. Po odhodu s tistimi, ki so šov zapustili, nima stikov, čeprav se je menda z njimi dobro razumela. Prav tako nima stikov s produkcijsko ekipo, ki naj bi ji tik pred odhodom grozila, da ji bodo blokirali račune. Na vprašanje, kaj namerava storiti, če bodo domnevne grožnje uresničili, odgovarja: »Če se bo grožnja uresničila, bomo izvedli protest pred Barom s slikami in videoposnetki ter pozvali vse novinarje.«Odkar je šov zapustila oddaje ne spremlja, da se je v šov prijavila, pa obžaluje. »Zelo mi je žal in nikoli več se ne bom prijavila. Moja pričakovanja se niso uresničila, saj sem pričakovala vsaj osnovne življenjske razmere in spoštovanje zdravstvenih razmer tekmovalcev.« Kaplja čez rob zanjo pa je bila, ko so ji začeli groziti. »Vse se je začelo, ko so mi grozili, če izstopim. Takrat sem vedela, da nimam izhoda. Rekla sem si, Karmen bo treba potrpeti, vsaj za otroka ... Nato pa nam je kopalnica začela poplavljati, bili smo brez prhe, brez stranišč, produkcija nas je ignorirala, in ko so nam začeli barvati oči, da bodo stvar uredili, nisem več mogla biti tiho in sem na sestanku povedala, kaj je problem in zakaj ne prekinejo vsega, če ni niti osnovnih higienskih razmer. Šov sem želela zapustiti že drugi dan, vendar se je vse začelo z denarno kaznijo, ko smo prejeli nove pogodbe. Pogodbe nisem želela podpisati. Takrat so mi rekli, naj se zavedam, da prejmem 10.000–30.000 evrov kazni. Grozili so, da mi bodo blokirali vse račune, da ne bom imela možnosti niti vzdrževati svojih otrok,« je še povedala Karmen.Karmen je ocenila tudi romanco medin. Pravi, da to po njenem ni ljubezen. »Težko komentiram, ker ne vem, kaj se dejansko dogaja, sem pa mnenja, da ljubezen, ki se rodi v šovu, nima obstanka. Vse se bo pokazalo, ko prideta ven. Jaz jima želim vse dobro in to, da se njuna ljubezen obdrži, ker sta prijetna kot par.«