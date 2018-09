Barovec ima gostinstva dovolj, odhaja v Hollywood

Kaj pa sedaj?

Barovecje v prvem tednu zapustil Bar, saj ga je razjezil odnos produkcijske ekipe do tekmovalcev, Karmen so namreč producenti zagrozili z vrtoglavo denarno kaznijo , češ da bo ostala brez vsega in da ne bo mogla vzgajati svojih otrok. »Do tega trenutka sem se imel v Baru top,« nam je v telefonskem pogovoru pojasnil Grega, ki je Sloveniji znan tudi kot mlajši 'buraz'.Nekdanji barovec nam je zaupal tudi, da je z gostinstvom zaključil. Izza točilnega pulta se vrača na glasbene odre, in sicer z duetom Buraza. Njegova velika želja je tudi, da bi se podal v igralske vode, zato odhaja tudi v Hollywood, kjer se bo udeležil različnih avdicij. Na vprašanje o dekletu je sicer skrivnostno odgovoril, da mu je »všeč, kar je trenutno na pladnju«, v prihodnosti pa si želi tudi ustvariti družino. Kljub temu da se izkušnja zanj v Baru ni končala tako, kot bi si želel, pravi, da do nikogar ne goji nobenih zamer. Seveda nas je zanimalo tudi, kdo je njegov favorit za zmago. Navihani Grega je v svojem slogu dejal, da favorita nima, si pa želi, da bi Bar zaprl svoja vrata.