Razkrite podrobnosti: barovca skušali podkupiti

LJUBLJANA – Neznosna vročina. Smrad iz kanalizacije. Ledeno mrzla voda, ki so si jo greli v posodah na talnih ploščicah. Miši. In strup zanje. Poplava v kopalnici in nakupovalne vrečke na bosih nogah med umivanjem. Strah pred okužbo. Brez oken. Brez svežega zraka. Večkrat brez elektrike. Brez konkretne hrane. Čips. Vožnje na urgenco, nato pa takoj za točilni pult. Depresija. Jok. Želja po odhodu. Grožnje z več tisoč evri kazni. In nato revolt. Nepreklicni odhod treh udeležencev oziroma zapustitve borbe za 50 tisočakov. Tako razmere v resničnostnem šovu Bar, ki ga predvaja Planet TV, opisuje trojica tekmovalcev, ki so po lastni želji in kljub ...