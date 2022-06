Cerkev nad Niko Zorjan, ona meni, da širi krščanske vrednote (VIDEO)

Kako hitro se lahko nekaj lepega in čudovitega sprevrže v skoraj nočno moro, je te dni na svoji koži občutila priljubljena prekmurska pevka Nika Zorjan, ki je sredi maja v svet poslala videospot za pesem Ena, dva, tri, a si ob premieri ni niti predstavljala, koliko prahu bo dvignil njen najnovejši izdelek.

Zaradi videospota, ki so ga med drugim posneli v cerkvi sv. Nikolaja v Murski Soboti, se je odzvala soboška škofija. Kot pravijo, je pevka, ki pa je z imenom in priimkom niso imenovali, posnela vsebino, ki nikakor ne spada v cerkveni prostor. »Slovenska pevka je v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Murski Soboti posnela videovsebino, ki nikakor ne spada v cerkveno okolje in krši svetost prostora ter sakralni namen cerkve.

Škofija Murska Sobota trdi, da je šlo za onečaščenje stolne cerkve in smešenje vere kot pomembne vrednote.

Pri tem je prišlo do širjenja negativnih stereotipov in smešenja zakramenta poročnega obreda, duhovniške službe in vere kot pomembne vrednote. Škofija obžaluje, da je zaradi neprevidnosti odgovornih za cerkev prišlo do skrunitve cerkve, ter se opravičuje vernikom in vsem prizadetim,« je škofija zapisala na svoji spletni strani, ob tem pa so poudarili, da soboški škof msgr. dr. Peter Štumpf do preklica prepoveduje vsa snemanja in objave v vseh cerkvah in kapelah škofije in njihovo objavo v medijih, razen kadar gre za bogoslužna opravila. Oboževalcem prekmurske pevke pravzaprav ni povsem jasno, s čim je tako zelo onečastila cerkev, v kateri je zgolj posnela kadre navidezne poroke, med snemanjem pa so bili prisotni tudi njeni sorodniki in se prav nihče ni pritoževal čez Niko.

Simpatična pevka ljudem na srce polaga, naj si najprej ogledajo videospot, nato pa sodijo.

Zakaj zdaj tako grob odziv, se sprašujejo tisti, ki Niki stojijo ob strani in jo podpirajo, priljubljena pevka pa se je odločila, da zadeve ne želi komentirati na dolgo in široko, saj meni, da včasih molk pove več kot tisoč besed. »Kdor hoče, si lahko ogleda videospot in si ustvari svoje mnenje. Če bi imela občutek, da počnem kar koli spornega, tega zagotovo ne bi naredila,« nam je povedala Nika, ob tem pa poudarila, da v videospotu ne počne nič drugega, kot širi krščanske vrednote, na koncu koncev je tudi cerkvena poroka ena izmed njih.