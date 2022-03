Cavazza po poškodbi okreva v bolnišnici

Po spletu se se v zadnjih dneh pojavila različna ugibanja o zdravstvenem stanju legendarnega igralca Borisa Cavazze, ki je na žalost na lastni koži izkusil, da nesreča resnično nikoli ne počiva. Njegova žena in nekdanja šefinja protokola Ksenija Benedetti se je odločila takšnim in drugačnim govoricam narediti konec.

Njegova žena Ksenija si želi, da bi ljudje spoštovali njuno zasebnost. FOTO: LEON VIDIC

Pojasnila je, da se je njen mož, ki je februarja dopolnil 83 let, pred dnevi poškodoval pri padcu po stopnišču hotela v Italiji, kjer sta uživala na počitnicah. »V petek, 4. marca, smo ga iz bolnišnice v Bolzanu prepeljali v UKC Ljubljana, kjer okreva. Zahvaljujeva se vsem, ki ste nam v teh dneh na kakršen koli način pomagali, izrazili podporo in dobre misli,« je na kratko pojasnila igralčeva žena, ki se v podrobnosti nesrečnega dogodka ne želi spuščati, predvsem pa si želi, da bi ljudje med Borisovim okrevanjem spoštovali njuno zasebnost. Ne dvomimo, da bo igralec tudi tokrat uspešno okreval, kot je pred dobrimi tremi leti, ko ga je novembra 2018 v bolniško posteljo položila možganska kap.

To, kar ti življenje daje, v dobrem ali slabem, moraš vzeti v zakup.

»Nikoli si nisem postavljal vprašanj o smislu bivanja. Moja edina skrb skozi to nehvaležno razburkano življenje je bila, kako vztrajati za vsako ceno. Moj moto je bil vedno: To, kar ti življenje daje, v dobrem ali slabem, moraš vzeti v zakup,« je povedal po hudi preizkušnji leta 2018, po kateri je sicer okreval, a je priznal, da ga je bilo resnično zelo strah. Cavazza se je po možganski kapi vrnil pred kamere, in sicer je poleti 2020 začel snemati Dedek gre na jug, ki na svojo premiero še čaka.