Znani Slovenec razkril, kako bo preživel božične praznike

Primorski glasbenik Gianni Rijavec bo božični večer preživel umirjeno, v zavetju svojega toplega doma in v objemu žene Patricije. »Tako kot vsako leto sva tudi letos okrasila božično drevo. Letošnja okrasitev doma je v belo-rdeči kombinaciji.

Okrasitev je seveda delo Patricije, ker se na te stvari spozna in sledi smernicam vsakoletnega okraševanja. Za naju je čar božiča v vzdušju, toplini in medsebojnih odnosih. Božič je družinski praznik, zato ga bova praznovala doma, morda ob peki piškotov in božično okrašenih mafinov, ob postavljanju jaslic in pripravljanju božične večerje, za vse to poskrbi Patricija. Jaz poskrbim za glasbeni del,« nam je zaupal Gianni, ki vsako leto igra orgle pri polnočnici v domači cerkvi.

»Lani je zaradi epidemije vse odpadlo. Upam, da bo letos drugače, saj je občutek, ko sediš za tako mogočnim inštrumentom, naravnost božanski. Obvezen del repertoarja je seveda svetovna himna miru Sveta noč, ki na božični večer zveni še posebno lepo,« še pove primorski glasbenik, ki se s svojo Patricijo rad sprehodi po okrašenem mestu, poleg tega si rada ogledata jaslice v kateri od cerkva in se tako nalezeta toplega in prijetnega prazničnega vzdušja.

»Najin letošnji adventno-božični čas je zaznamovala tudi voščilnica Karitas škofije Koper, ki jo krasi Patricijino slikarsko delo,« je ponosen glasbenik, ki našim bralcem in bralkam želi vesele, predvsem pa mirne in ljubeče praznike.