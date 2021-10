Burno dogajanje v Tarči, voditeljica ob tej izjavi komaj zadrževala smeh (VIDEO)

Dogajanje v zadnji Tarči brez dvoma dokazuje, da se volilno leto vztrajno približuje. Mnenja o odločitvi ustavnega sodišča o pogoju PC v državni upravi in sredinih protestih so soočili(Levica),(NSi),(SDS) in(LMŠ). Medtem ko sta prva dva ubrala miren pristop, sta si Hojs in Šarec izrekla kar nekaj krepkih.Šarec je Hojsu očital, da stalno skače v besedo, vmes pa je celo predlagal, da z voditeljicokar zamenjata mesti. »Gospa Žnidaršič, predlagam, da zamenjata vlogi, ker gospod Hojs želi tudi oddajo voditi,« je dejal in dodal, da je bil minister nekoč direktor televizije, kjer so vajeni drugačnih prijemov. Očital mu je tudi, da krši red in mir oddaje.Pregovarjanje Hojsa in Šarca ter odziv Žnidaršičeve si oglejte na spodnjem posnetku, omenjeno dogajanje se začne pri 20. minuti.V nadaljevanju oddaje se dogajanje ni umirilo. »Hojs, a se lahko tako dogovoriva? Naj gospa Žnidaršič vodi oddajo, ker format oddaje ni 'vzemi si besedo',« je dejal Šarec, a mu je Hojs odgovoril, naj si tudi on izbori prostor, saj da je zato tam.