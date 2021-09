Policija razkriva, koliko je bilo sredinih protestnikov (FOTO)

Protivladne demonstracije v Ljubljani. FOTO: Jure Eržen, Delo

Sredinega neprijavljenega protesta v Ljubljani se je po oceni policije udeležilo okoli 10.000 ljudi. (Neuradni) organizator protesta je prek facebooka sporočil, da je bilo udeležencev 10-krat toliko.Policija je na shodu opravljala naloge varovanja državnega zbora, vzdrževala javni red in mir, zagotavljala varnost udeležencev protestnega shoda, urejala promet in izvajala nadzor nad upoštevanjem odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom sars-cov-2. Pri tem so jim pomagale različne policijske enote z območja Ljubljane in drugih policijskih uprav, posebna enota policije, konjenica, policisti vodniki službenih psov in letalska policijska enota.Policija opisuje dogajanje takole (nelektorirano): »Nekaj pred 17. uro so udeleženci shoda odšli po ulicah Ljubljane v smeri Šiške. Udeleženci shoda bili večkrat pozvani naj ne ogrožajo varnosti prometa. Policisti so jih večkrat skušali tudi ustaviti. Osebe niso upoštevale ukazov, odrivale so policiste in kršile javni red, zato je bil shod razpuščen. Policisti so udeležence večkrat pozvali naj se razidejo. Zaradi zagotovitve varnosti vsem in vzpostavitve javnega reda so policisti uporabili prisilna sredstva zoper množico in jo razgnali. Pri tem je bil poleg plinskih sredstev uporabljen tudi vodni curek.«Množica se je nato premaknila nazaj v središče Ljubljane do stavbe RTV Slovenija, nato pa proti Trgu republike. Policisti so, tako pišejo v poročilu, udeležence vseskozi pozivali, naj 'razpuščeni shod' zapustijo. Okoli 19. ure so se začeli razhajati, shod pa je bil končan okoli 20.30.»Policisti trenutno zbirajo obvestila o dogodku, predvsem v smislu odkrivanja vseh kaznivih ravnanj. Zaznali smo, da naj bi se posamezniki drzno vedli tudi do novinarjev, kar ostro obsojamo. Novinarji ne smejo biti tarča nasilja, saj le opravljajo svoje delo. Pozivamo jih, da dejanja prijavijo, policija pa bo izvedla vse potrebne ukrepe, da se storilci odkrijejo in da se zoper njih ukrepa. Z zbiranjem obvestil bomo nadaljevali tudi v naslednjih dneh, v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj bomo ukrepali v skladu z zakonodajo.«