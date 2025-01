Brez Lada Bizovičarja ne gre, poglejte, katero oddajo bo vodil letos

Slovensko zabavno sceno si težko predstavljamo brez Lada Bizovičarja, saj redno sodeluje pri takšnih in drugačnih oddajah in projektih, ki jim je skupna komična nota. In pogrešali ga ne bomo niti v letošnjem letu. Na oder in pred kamere se bo namreč po osmih letih vrnil kot t. i. žar mojster v oddaji Na žaru.

Za tiste, ki se izjemno priljubljene oddaje ne spomnite več, naj omenimo, da ne gre za še eno kulinarično oddajo, temveč format komedije, kjer se prijatelji, sodelavci in drugi znani Slovenci na precej brutalen način norčujejo iz »žrtve« in se je obenem na svojevrsten način seveda tudi poklonijo.

V preteklih sezonah oddaje Na žaru so to že bili Borut Pahor, Jan Plestenjak, Boris Kobal, Jože Potrebuješ in Jonas Žnidaršič. Koga bodo na žaru pekli v letošnjih oddajah, še ni znano.