Novo leto, nova sezona šovov: gledalce čaka veliko presenečenje

Ker POP TV letos praznuje 30 let, so se odločili, da bodo jeseni gledalcem ponudili nove televizijske vsebine. V POPINU se je s Stello Litou, direktorico Pro Plus, pogovarjala novinarka Ota Širca Roš, ki je razkrila, katere oddaje bodo gledalci lahko spremljali čez leto.

»Praznično leto 30 je velik mejnik, zato pripravljamo neverjeten program, ki bo potekal vse leto. Posebej v prvi polovici leta bomo začeli predvajati drugo sezono serije Skrito v raju, ki bo na sporedu že februarja, skupaj z MasterChefom in Delovno akcijo. Prihaja tudi Ljubezen po domače,« je povedala direktorica Pro Plus.

Največje presenečenje leta

Po poročanju portala 24ur si bomo lahko poleg zabave in igranih filmov ter serij na POP TV ogledali tudi povsem nov format oddaje, primerne za celotno družino, in sicer bomo lahko spremljali nov kviz.

Za jesen pa pripravljajo največje presenečenje leta: »Pripravljamo novo dnevno serijo za naše gledalce. To bo zelo bogata zgodba o družini, izdaji, preobratih in zapletih, ki se trenutno odvijajo. Zelo smo navdušeni in ponosni nanjo. Pa seveda še nekaj novosti poleg Kmetije, ki jo bomo gledali prihajajočo jesen. Prizadevali si bomo, da bi po dolgih letih znova prinesli oddajo Na žaru. Zelo smo navdušeni,« je še povedala Stella Litou.

