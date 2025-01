Bivši minister brutalno nad Bizovičarja: »Mene zanima, če je res, da je ta tip kasiral 25.000€ za nikakvo oddajo?«

Dolgoletni obraz komercialne televizije Lado Bizovičar, je, kot smo že poročali, odprl letošnji silvestrski program na TV Slovenija. Tako so namreč prikazali njegov komično-glasbeni spektakel Slovenska muska, ki ga je 13 tisoč gledalcev že lahko videlo v živo januarja letos v areni Stožice. Kot smo že poročali, so za Slovenske novice na RTV Slovenija pojasnili, da so za dve uri programa Slovenska muska v Stožicah odšteli okoli 25.000 evrov.

Mirko Bandelli. FOTO: Jože Suhadolnik

No, to pa je zelo zmotilo bivšega ministra in poslanca. Marko Bandelli je tako na omrežju X udaril: »Mene zanima, če je res, da je ta tip kasiral 25.000€ za nikakvo oddajo, ki so jo nam vsilili za Silvestrovo na

RTV Slovenija? Oddaja pa bila snemana skoraj leto dni prej. Vprašam, če je to res.«