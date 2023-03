Borut Pahor prvič brez varnostnikov in že ga ustavi policija (FOTO)

Da smo pred zakonom vsi enaki je danes izkusil tudi bivši predsednik države Borut Pahor, saj so ga ustavili policisti v marici. Na dužbenih omrežjih smo izvedeli, kaj se je zgodilo.

»No, danes sem se prvič brez varnostnikov sam peljal v službo z izposojenim avtomobilom dokler ne kupim novega. Naredil sem manj kot 3km in že me je zaradi prekrška ustavila policija. Spregledal sem prepoved zavijanja. Medtem, ko mi je prijazen policist pisal kazen, sem se spomnil podobnega primera iz l. 1986, ko sem s staro mamino Škodo skupino sošolcev iz faksa v Ljubljani peljal na pizzo. Takrat sem zapeljal v enosmerno ulico in policist se ni mogel načuditi, kako sem to lahko storil. »Ma jest sem iz Horice« sem pojasnil. Bil je tako osupel, ker take oslarije še ni slišal, da se ne spomnim, če sem sploh plačal kazen,« je zapisal Pahor.

Pod objavo so se usuli različni komentarji, nekdo je v smehu tudi vprašal »Kdo bo prvi poskeniral QR kodo in Borutu plačal kazen?«

