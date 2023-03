Bil sem predsednik, zdaj sem kralj

Borut Pahor, nekdanji predsednik državnega zbora, evropski poslanec, predsednik vlade in dvakrat predsednik republike, je svojo politično pot pred slabimi tremi meseci končal kot politik z verjetno najdaljšim stažem na najvišji stopnički lestvice najbolj priljubljenih v naši državi. Tam je z le nekaj prekinitvami vztrajal od leta 2000. Njegove priljubljenosti niso omajali niti vzdevki, ki so mu jih prilepili njegovi nasprotniki, od kralja instagrama do podobe nečimrneža in samovšečneža. Prav obratno: s sodobnimi prijemi jih je celo znal obrniti sebi v prid.

Za pripisano plehko podobo visočanstva družabnih omrežij se v resnici skriva izjemno razmišljujoč, duhovit in pozoren človek športnega duha in telesa, ki marsikoga osupne s svojo iskrenostjo, modrostjo in navdihujočo življenjsko filozofijo. Letos novembra bo dopolnil 60 let. Ob okrogli obletnici si je vztrajni škorpijon sicer pred leti mislil podariti sodelovanje na ironmanu, vendar sta te sanje začasno prekinila operacija prostate in dolgotrajno okrevanje. Zato bo čisto zadovoljen z nekoliko krajšimi izzivi, s triatloni. Čez deset let pa se je trdno namenil preseliti na barko.

Najprej vas moramo vprašati, koliko in ali sploh pogrešate predsedniško palačo. Sploh znate živeti kot nepredsednik?

To, da ne pogrešam ne politične kariere in ne funkcije predsednika države, je eno mojih največjih presenečenj v zadnjem času. Mogoče je to povezano s tem, da sem mandat predsednika države dokončal z zadoščenjem. Pogrešam pa ljudi in številne iskrene stike z njimi, ali ko so prišli v predsedniško palačo ali sem jih obiskal v zadnji vasici v Sloveniji.

Kaj je tisto, kar vam je kot najvišjemu politiku dajalo največje zadovoljstvo in s čim ste zdaj to nadomestili?

Na začetku prvega mandata sem se namenil, da bom vlogo predsednika države opravil tako, da bi bil predsednik vseh, da bi poskušal povezovati, da bi naredil nekaj na področju sprave in bi krepil ugled Slovenije v mednarodni skupnosti. Ob koncu mandata se mi je zdelo, kar je seveda subjektivno, da sem to kar dobro opravil, zato sem lahko tistega dne, 23. decembra, z zadoščenjem sklenil to etapo. Zdaj nisem na koncu starega, ampak na začetku novega.

FOTO: Dejan Javornik

Kaj je to novo?

Na neki način je s starim povezano v tem smislu, da želim pri novih obveznostih, ki mi jih bo naložil bodoči delodajalec, uveljaviti svoje izkušnje, znanje in poznanstva, ki sem jih pridobil v teh 32 letih. Kdo bo to, še ne vem, vem pa, da hočem to početi dobro in z radostjo, bodisi doma bodisi v tujini.

Kje se vidite čez deset let?

Na barki. Vsi vedo, da so moje sanje povezane s tem, da bi ob koncu delovne dobe kupil staro barko. Doma se o tem veliko pogovarjamo, saj mimo tega, da me družina pri tem podpre, ne bom šel.

Moja družina je morala, da sva lahko imela s Tanjo vsak svojo kariero, prilagoditi ritem mojemu načinu življenja, zato zdaj poskušamo ugotoviti, kako naprej.

Bo to motorna barka ali jadrnica?

Tega še ne vem. Motorna barka se ta trenutek z vidika varovanja podnebja in morja zdi nekoliko nemoderna, je pa bolj udobna in prostorna, zlasti za starejšega človeka in zato, ker bom na njej živel devet mesecev na leto. A v mislih imam tudi daljše rajže, rad bi obšel celotni severni in vzhodni del Sredozemlja, se pravi po Jadranu do Grčije, Turčije in Izraela, morda tudi do Aleksandrije v Egiptu, in za to je bolj primerna jadrnica. Morda bo kdo rekel, kakšen luksuz da se grem, a vendar, če nekdo živi na barki, tako kot nameravam, in v tem času oddaja svoje stanovanje, ne porabi kaj več, kot če bi živel na celini, na kopnem. Takšne barke, kot si jih predstavljam jaz, ne stanejo celo premoženje, ampak celo manj kot boljši avtomobili. Zdaj ob večerih po aplikacijah redno sledim trem, štirim, ki plujejo okrog sveta, in vidim, kar povedo, namreč da so njihovi stroški tam manjši kot v mestih, kjer sicer živijo. Življenje na barki je pravzaprav skromno, a lepo.

Že nekaj let veljate za kralja instagrama. Zakaj prav vi, ko pa imajo profile na družabnih omrežjih tudi vsi drugi?

Pogovarjali smo se med okrevanjem po operaciji prostate, o nevarnosti bolezni je opozoril na družabnih omrežjih. FOTO: Dejan Javornik

Predsednik sem bil, zdaj pravijo, da sem kralj, pričakujem torej le še, da bom papež! (smeh) Je pa res zanimivo, da se to, da uporabljam instagram, pri meni pojavlja kot očitek, imajo pa ga tako rekoč vsi. Tisti, ki niso podpirali moje politične kariere, so zelo dobro razumeli, kaj jaz z instagramom nadomeščam in koliko so zato oni zunaj njegove moči. Medtem ko so na mainstream medije lahko vplivali, na moj instagram niso mogli. Zato so ga poskušali priskutiti pri ljudeh, ki instagrama sploh niso poznali. Na primer, moja mama, dokler je bila še živa, me je spraševala, zakaj sem vedno na onih fotografijah. Ko sem jo potem malo dražil, naj mi pove, na katerih fotografijah, je rekla, da ji je soseda povedala, da sem neki kralj nekje. Vedela je samo, da nekaj ni prav, čeprav sploh ni vedela, kaj.

Že prej so vam prilepili vzdevek Barbika, da ste nečimrni in samovšečni … Vas je to prizadelo?

Nisem čisto prepričan, a mislim, da sem si Barbiko celo sam izmislil, morda smo na neki način ta vzdevek sami ponudili za Rolanje po sceni (rubrika v Mladini, op. p.). Kakor koli se to čudno sliši, a s to oznako sem bil čisto zadovoljen. Namreč, v politiki je zelo pomembno, da si politik sam izbere svoje slabe točke, da mu jih ne prilepijo drugi. Ker potem jih zna regulirati. Vedno sem bil samozavesten, ja, tudi nečimrn, ni mi bilo težko potrditi vseh tistih slabih lastnosti, ki jih je javnost hotela slišati. Te lastnosti so bile zame v redu, ker niso bile škodljive za mojo politično afero. Če vam nekdo namesto barbika reče baraba, vas to ogroža …

Zakaj ste se odločili, da greste na družabna omrežja?

Vsa omrežja so prišla iz potrebe po politični karieri. Ko so se pojavila ta orodja, sem menil, da v mainstream medijih nimam tistega prostora, ki bi si ga zaslužil, zato sem, kot je to storil Obama, šel na facebook. Ob kampanji za predsednika vlade sem si zamislil, da bi rad sporočal javnosti in vzdrževal svojo podobo brez filtra medijev, zato sem pograbil to priložnost, ko se je pojavila.

Kaj se pravzaprav skriva za to instagram fasado, ki so vam jo prilepili? Kdo je »nečimrni kralj instagrama« v resnici in katera je tista vaša najbolj izrazita lastnost, ki so jo prekrili?

Vztrajnost!

Nam lahko zaupate, kaj vas je v resnici najbolj prizadelo v obeh predsedniških mandatih?

Prvi dan, ko sem stopil v politiko, sem vedel, da je to čudovito in lepo poslanstvo, lahko pa je tudi umazano, grdo in zlobno. Na vse to sem bil pripravljen. Kot predsednika republike pa me je zagotovo najbolj presenetilo, da je veliko tistih, ki so prej zagovarjali stališče, da je treba biti do neke mere obziren in spoštljiv do tistega, ki zaseda ta položaj, ker je to institucija, prav ti so me najbolj zasmehovali, se norčevali in na izjemno podcenjujoč način govorili o meni in o funkciji. Bil sem trpežen, nisem se pritoževal, sem pa to opazil. Toliko bolj me je prizadelo, ker so ravno ti moralizirali, kako je treba spoštovati institucije, a ko jim nekdo na tej instituciji ni bil več všeč, so uporabili iste stvari, kot so jih sami prej očitali drugim.

Po drugi strani ste dolga leta vodili na lestvici najbolj priljubljenih politikov. V čem je skrivnost vaše priljubljenosti?

Od nekdaj sem imel in imam svoj pogled na politiko, od nekdaj je bila zame politika poslanstvo, služenje ljudem. Vztrajam pri tem, kar sem vedno govoril – politika je servis ljudem. In če nekdo res opravlja svoje delo zato, da pomaga ljudem, da dela zanje in ne zase, to ljudje čutijo.

Kaj zdaj počnete, česar prej kot predsednik vlade in nato države niste mogli?

Veliko sem si dovolil že prej. Ves čas sem poskušal živeti normalno, kljub temu da je kdo vihal nos, češ da se za predsednika to ne spodobi. Tudi zdaj ni nič posebej drugače, le skrbi je manj. Včeraj sem bil pri frizerju, za intervju z vami seveda nisem smel biti zanemarjen (smeh), in mi je moj dolgoletni frizer in prijatelj Mare Filipič rekel, da se mu je zdelo, ko me je videl na TV, da sem nehal siveti, ter da je pomislil, da sem se začel barvati. Ko me je včeraj videl, je ugotovil, da sem nehal siveti. In to je res, prav je ugotovil. Seveda imam še skrbi, a tega potlačenega stresa, te nenehne jutranje skrbi, da bo vse v redu tisti dan, in res številnih obveznosti, značilnih za mojo funkcijo, ni več.

Z objavami na družabnih omrežjih ste opozorili na preventivo pri raku prostate. Menda ste trikrat prestavili operacijo. Ste odlašali, ker ste imeli preveč dela in ste se preveč posvečali službi?

"Ne pogrešam ne politične kariere ne funkcije predsednika države, to je eno mojih največjih presenečenj v zadnjem času," pravi Borut Pahor. FOTO: Dejan Javornik

Ja, res je, in če bi lahko šel nazaj v čas, bi zagotovo šel prej na operacijo. Ta je pri tem še najmanj huda, okrevanje je dolgotrajno in tudi boleče. Preden sem zbolel, sem veliko svojega časa in tudi sredstev vlagal v svoje zdravje. Še vedno velja, da dam za pivo tistemu, ki mi navede, kdaj sem bil v zadnjih 30 letih en dan doma zaradi bolezni. Nikoli nisem bil na bolniški. Če sem zbolel, sem med počitnicami, ko sem si to lahko privoščil, za svoje delo pa sem bil vedno zdrav.

Kaj bi zdaj, ko okrevate, rekli moškim, imate kakšno sporočilo za njih glede zdravja prostate?

Vsem, ki bodo imeli težave s prostato, svetujem, naj ne odlašajo z operacijo, saj se rast prostate ne bo ustavila sama od sebe. Prostate ne moreš pozdraviti z zdravim načinom življenja, veča se, kakovost življenja se slabša, vedno huje je, nobenega vpliva nimaš na to, in slej ko prej moraš na operacijo. Rad bi tudi opozoril, da smo moški vse preveč zadržani glede obiska zdravnika zaradi pregleda prostate in debelega črevesa. Ženske so pri tem v prednosti, saj so že kot dekleta navajene, da gredo na pregled h ginekologu, moški pa pravzaprav do problemov pri 50 letih svoje intime nismo navajeni razkazovati pri zdravniku. Prav zaradi tega, zaradi sramu, pri moških ti problemi kar nekako eksplodirajo, in verjemite, takrat, ko zboliš in te vse boli, ti je res malo mar za vse te predsodke.

Moški smo preveč zadržani glede obiska zdravnika zaradi pregleda prostate in debelega črevesa, do problemov pri 50 letih svoje intime nismo navajeni razkazovati pri zdravniku.

Z dražbo katrce, za katero ste dobili rekordno veliko denarja, ste poskrbeli, da se vas bomo še dolgo spominjali kot velikega dobrotnika. Ste se vseeno težko ločili od nje? So tekle solze?

Ne, ni mi žal, saj je šla za dober namen. Res pa je, da bi mi zdaj zelo prav prišla, saj je bila moj osebni avto, drugega nimam. Kmalu bom po dolgih desetletjih ostal brez šoferja in ostal sem tudi brez katrce, s katero sem se vozil tudi kot predsednik republike. Problem je bil le, ko sem se ustavil pri semaforju in so ljudje leteli ven iz svojih avtov in se slikali ob meni, ustavljali promet …

Kar težko je končati pogovor z vami, saj je še toliko vprašanj ... Na primer, v kakšni formi ste? Še vedno vstajate zgodaj in tečete?

Zaradi okrevanja še ne morem teči, sem pa začel hoditi v fitnes. Drugače pa tečem, ja, še vedno. Drugega aprila imam maraton v Berlinu, zelo rad bi šel. Nemški predsednik mi je za darilo ob koncu mandata podaril startno številko, zato bom poskušal zdaj še nekaj časa samo s fitnesom, zadnji teden bom malček tekel in tistih 21 kilometrov bom že podelal.

Nekoč ste dejali, da si želite ostati do 60. leta v takšni kondiciji, da boste šli lahko na ironman.

Ta načrt je bil in tik preden bom letos res star 60, lahko rečem, da ni neizvedljiv. Edini problem je plavanje zaradi ušesa, bil sem operiran na srednjem ušesu, zaradi pritiska vode je treba paziti, da ne pride do hudih komplikacij. Moja kratkoročna želja je, da bi za 60. rojstni dan lahko tekel vsaj triatlone in sprint triatlone, kasneje pa da bi pri tem lahko s svojimi leti malce presenetil. Večina vendarle okoli te starosti nekako odneha, samo norci ostanemo ...

Imate še navado, da poleti, v času dopusta, navadno avgusta, kadite in prehransko grešite, nato spet živite zdravo?

Ne, s tem sem prekinil. Nazadnje sem to počel avgusta 2009, zelo dobro se spomnim, takrat sem zadnjič prižgal cigareto. Deset let nisem spil niti kozarca vina, zdaj, ko sem končal politično kariero in mi ni treba biti popolnoma osredotočen, spijem kdaj zvečer kozarec rdečega.