Borut Pahor je ostal brez

Nataša Pirc Musar je 23. decembra 2022 začela svoj petletni predsedniški mandat, dotedanji predsednik države Borut Pahor pa se je s te funkcije po dveh mandatih poslovil. Zdaj je moral pomahati v slovo še eni zadevi iz tistega časa.

»Danes se je izteklo trimesečno obdobje, ko mi je kot bivšemu predsedniku republike v skladu z zakonom pripadalo osebno varovanje. V bistvu se, z relativno kratkim vmesnim obdobjem, danes od njih poslavljam po 23 letih,« piše Pahor. Zadnji dan sta bila z njim sodelavca in prijatelja, tako Pahor, Marjan in Peter.

»V tem je bilo nekaj simbolike. Bila sta tudi prva, ki sta po moji prisegi za predsednika Državnega zbora leta 2000 prišla takrat v mojo pisarno. Mislim, da smo skupaj preživeli nekaj težkih in zelo zelo veliko čudovitih trenutkov. Njima in vsem fantom (varnostnic mi Bugi ni hotel dati (grr)) se po tej poti še enkrat zahvaljujem za lojalnost in profesionalnost,« je zaključil.