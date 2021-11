Borut Pahor presenetil z objavo: poglejte, kaj mu je padlo iz omare

Že ptički na veji čivkajo, da naš predsednik, Borut Pahor prisega na zdrav duh v zdravem telesu. Ker je velik ljubitelj teka in športna nasploh, je pozoren tudi na to, kaj da vase in kaj poje. Svojim sledilcem na instagramu je razkril, kaj si najraje pripravi za zajtrk in večerjo.

Zjutraj jogurt, med, sadje in podobne reči, zvečer pa prisega na solato. »Vse je superkul, vendar se pred spanjem primerijo nesreče in pade čips iz omare,« je priznal hudomušni Pahor in kasneje pripel fotografijo. »No, kaj sem rekel?!«