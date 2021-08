Bojan Papež dosegel še eno življenjsko zmago

Številni gledalci in oboževalci resničnostnih šovov se še spomnijo trenutka iz leta 2018, ko je bil Bojan Papež razglašen za zmagovalca oddaje The Biggest Loser Slovenija. Takrat je vsem, še posebno sebi, dokazal, da se trdo delo izplača in da so rezultati vidni, če človek ne obupa. Tri leta po veliki zmagi, po kateri je odšel domov za več kot 70 kilogramov lažji in bogatejši za kar petdeset tisoč evrov, Bojan s svojim zdravim življenjskim slogom še vedno vztraja na pravi poti. Nedavno se je s kolesom podal na pot, pred katero trepetajo tudi tisti, ki so kondicijsko odlično podkovani. Bojan je namreč s kolesom osvojil gorski prelaz, ki je simbol cestnega kolesarstva.



»Stelvio je gorski prelaz, ki je simbol cestnega kolesarjenja in velja za drugi najvišji prelaz v Evropi. S prijatelji smo se odločili preizkusiti v tem izzivu,« pravi Bojan in dodaja, da se mi pred leti ni niti sanjalo, da bi lahko s kolesom prišel na 2760 metrov nadmorske višine. »Danes sem ponosen nase, kaj mi uspeva,« pravi Bojan. Pot opiše kot izjemno naporno. Na začetku je Bojana in njegove prijatelje čakal osem kilometrov dolg rahel vzpon, a ta je bil le za ogrevanje. »Potem se je začelo zares. Kolesarskih treningov nisem imel veliko, zato je bila ta pot zame kar velik izziv. Z močno voljo pa se doseže vse,« optimistično pravi Bojan, ki je priznal, da je bil na poti utrujen in prestrašen, a je na koncu premagal vse ovire, danes pa je upravičeno ponosen nase.

