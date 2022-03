Bodoča mož in žena priznala, da sta v preteklosti varala

V šovu Poroka na prvi pogled je dogajanje vse zanimivejše. Domen in Nina sta se prvič prebudila skupaj. Ona je priznala, da se je zjutraj za trenutek vprašala, kdo je moški poleg nje. A zakonca sta videti presrečna, razveselila sta se tudi novice, da bosta kmalu odpotovala na medene tedne v Grčijo.

Usodni da sta izdahnila tudi Andraž in Sanela. Ženinova prijateljica je sicer izjavila, da je Sanela daleč od njegovih pričakovanj. A Andraž je očitno drugačnega mnenja. »Jaz osebno mislim, da je Sanela oseba, v katero se lahko zaljubim,« je dejal in poudaril, da je glede tega zelo optimističen. Ona mu je povedala tudi, da v Ljubljani ne bosta živela sama, temveč da se jima bo pridružila njena psička Ajša. Andraža to ni zmotilo, saj je dejal, da ima tudi sam psa.

Monja in Janko prejšnje razmerje končala zaradi nekoga drugega

Monja se je z dolgoletnim partnerjem, s katerim ima tudi sina, razšla zaradi drugega moškega. Kot pravi, ji je nudil stvari, ki jih je takrat potrebovala. Kot pravi, strokovnjakom pri izbiri moža, s katerim bi rada preživela preostanek življenja, povsem zaupa. Ti so prepričani, da potrebuje nekoga, ki jo bo poslušal in ki ne bo preveč dominanten. Zato so jo poparčkali z Jankom, ki je bil že poročen, nato pa storil napako, ki je končala njegov zakon. »Žal mi je, ker sem prevaral svojo bivšo ženo,« je dejal. Obenem je zagotovil, da tega ne bi več storil.

Ko je Monja novico o poroki s popolnim neznancem sporočila prijateljicama, sta ti bruhnili v smeh. Ko sta nekako dojeli, kaj se dogaja, sta dejali, da ju je presenetila, a sta jo pri njeni odločitvi vseeno podprli. Janko je priznal, da je pred poroko nekoliko nervozen, a verjame, da se bo vse izteklo, kot je treba.