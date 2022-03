Prva poroka v šovu: Domen zasul Nino z vročimi poljubi (FOTO)

Kot prvi par v šovu Poroka na prvi pogled sta pred matičarko na Štanjelu stopila Nina in Domen. Ko se je Nina pojavila pred Domnom, je bil ta vidno presenečen. Dejal je, da je lepa, in ji izročil šopek. Povedal je, da ga je naredil sam in da to ne bo njen zadnji šopek, če bosta skupaj.

Domen in Nina. FOTO: Planet TV

»Energija med nama je top. Dal mi je dober občutek,« je dejala Nina. Domen se je Nini zaobljubil, prav tako pa ona njemu. Po zaobljubah je sledil prvi poljub. »Dobro se poljublja. Je kemija. Mislim, da se bova veliko poljubljala,« je dejala Nina.

Med fotografiranjem se Domen in Nina nista mogla upirati strasti. Domen jo je celo dvignil in dejal, da je popolna zanj. »Dvignem jo lahko, tako da jo bom razmetaval po postelji, kolikor jo bom lahko.«

»Mogoče je to to, kar sem iskala in čakala. Ker tako se res nisem nikoli počutila. Ne vem niti, ali sem se na prvi poroki počutila tako dobro, kot se danes,« je povedala Nina. Na poroki sta oba priznala, da sta si zelo všeč in da imata dober občutek. Domen je Nino prinesel čez prag hotelske sobe in z njo skočil v posteljo. »Tega, kar se mi je danes zgodilo, nisem pričakoval. Danes je bil zame popoln dan.«

Domen in Nina sta se odločila, da bosta za prvo poročno noč 'pridna' in še ne bosta preizkušala kock, ki jih je ona podarila njemu.