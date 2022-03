So strokovnjaki brcnili v temo? To o Andraževi ženi pravijo njegove prijateljice

V šovu Poroka na prvi pogled so združili Andraža in Sanelo, ki je Saneli pred poroko napisal sonet. Ko so strokovnjaki iskali nevesto za Andraža so imeli kar nekaj težav, saj je imel visoke kriterije. Zadržane so bile tudi Andraževe prijateljice, ki niso bile povsem prepričane, da bo takšna poroka »pila vodo«.

Poroka na prvi pogled. FOTO: Planet TV

Sanela si ni želela delati utvar in je k poroki pristopila brez velikih pričakovanj. Andraž je Sanelo pohvalil in dejal, da je lepa. Sanela pa je pri Andražu opazila njegova široka ramena, zaradi katerih ji je kar postalo vroče. Preden sta se poročila, sta izmenjala še nekaj besed in se na hitro spoznala. »Res sem bil živčen. Nisem vedel, kaj delam, in nikoli še nisem bil tako živčen,« je priznal Andraž.

»Njegovi standardi njegove popolne osebe, s katero bi želel preživeti preostanek življenja ... Mislim, da so daleč od tega,« pa je po poroki dejala ena izmed Andraževih prijateljic.