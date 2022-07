Bivši minister razkačen, poglejte kaj se mu je zgodilo na poti

Vse pogosteje potniki poročajo o letalskih zamudah in kaotičnih razmerah na letališčih zaradi pomanjkanja osebja. Neprijetno izkušnjo je doživel tudi nekdanji minister in do nedavno podpredsednik SD Jernej Pikalo, ko so mu na letalu iz Frankfurta proti Londonu izgubili prtljago. Svoje razočaranje z letalsko družbo Lufthansa je izrazil na twitterju.

»Vaša stranka sem že več kot 30 let. Mojo prtljago na letu Frankfurt-London ste izgubili 30. junija. Klical sem vas desetkrat, čakal ure in ure na telefonski liniji, pisal elektronska sporočila in uporabil vse mogoče komunikacijske kanale, a prav nobenega odgovora z vaše strani. Čestitke za najbolj ignorantsko letalsko družbo daleč naokrog,« je zapisal.

Pod njegovo objavo se je oglasil znani antropolog Dan Podjed, ki so mu pred kratkim prav tako izgubili prtljago v Londonu, a jo je v naslednjih dneh le prejel, toda »po obrokih«.