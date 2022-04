Slovenski pevec priznal, da je bil je v depresiji in je haluciniral

Vsestranski glasbenik Žan Serčič ima pri 26 letih za seboj že bogato ustvarjalno kariero. Na odrih predstavlja svoje skladbe, piše pesmi za številne slovenske glasbenike, tesne stike je med drugim spletel z Janom Plestenjakom in tudi postal del njegove spremljevalne ekipe. Mladostne energije mu ne manjka, a hkrati tudi zelo dobro ve, da meje ne sme prestopiti. Že večkrat je na lastni koži občutil tudi davek izgorelosti.

Žan Serčič je ženska srca nazadnje osvojil s pesmijo Zadnja noč. FOTO: Promocijski material

»Poleg tega, da pripravljam nove pesmi in nov videospot, sem ravnokar z intenzivnih vaj za turnejo Jana Plestenjaka. Zraven koncertiranja s svojim bendom, s katerim imamo v maju šest koncertov, produciram tudi veliko pesmi. Trenutno sem kot producent sodelujoč pri petih albumih,« o svojih projektih pravi Serčič, ki kljub temu, da nastopa, piše, igra v skupini in ves čas neutrudno ustvarja, najbolj uživa takrat, ko vidi ljudi pod odrom peti njegove pesmi. »Takoj mi je vse jasno. Zakaj sem sploh začel in zakaj hočem to početi do konca življenja. Vse to je skupek ene celote, ki dela mene celostnega. Brez ene stvari bi se počutil praznega. Vsaka stvar ima zato poseben čar, pisanje pesmi ima najbolj terapevtsko vlogo, ki pomaga čustva pretvoriti v vsebino, ki se dotakne tudi drugih. Nakar je nastopanje kot droga, brez katere kot glasbenik ne bi mogel več osmisliti tega, kar počnem,« je iskren Serčič, ki pa jih je zaradi svojega strastnega odnosa do dela v preteklosti dobil po glavi. »Prvič sem izgorel ob snemanju prvega albuma. Poleg glavobolov in drugih znakov utrujenosti sem takrat zapadel v depresijo in celo haluciniral. Sicer sebe ne bi imel ravno za ambasadorja izgorelosti, ker vem, da veliko ljudi dela še več. Vseeno pa rad spregovorim o tem v upanju, da komu preprečim ponavljanje svojih napak. Najpomembnejša stvar, ki jo lahko svetujem, je: Vedno sledi svojemu srcu in nauči se reči ne,« pravi mladi glasbenik, ki se danes zaveda tanke meje, ki ga lahko znova pahne v izgorelost.