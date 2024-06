Barbara Kotnik: Preden drugič spet obsojate današnjo mladino, pomislite na to

Trenutno baje nimamo pravih partnerskih odnosov in ne seksamo. Kar je v bistvu ironično, glede na to, da se je še pred nekaj leti (sploh pred pandemijo) govorilo, da mladi seksamo preveč, da menjavamo partnerje in da smo preveč promiskuitetni.

No, zdaj smo trn v peti vsem, ki si želijo dvigniti nataliteto Slovencev. Ker ta baje pada in je to blazno zaskrbljujoče. Ljudje se ne plodijo dovolj, čeprav je Zemlja prenaseljena in nas je vsako minuto več na svetu. In mladi Slovenci se ne odločajo več za otroke, čeprav poplava nosečniških trebuhov na družbenih omrežjih govori drugače.

Baje mladi nočemo imeti več otrok, ker smo »prekomot«. »Komoditeta je in bo prioriteta,« je v nedavnem intervjuju za revijo Onaplus dejal upokojeni ginekolog Aleksander Merlo, ki tako nonšalantno zaključuje, da je glavni razlog, zakaj mladi pari nimajo več otrok, ker nam je bolj pomembno udobje. Po njegovem, imamo sedanje generacije »drugačne prioritete: prva je prosti čas, potem pa kariera, dopust, uživanje, hobiji ... In otroci so breme, skrb, stroški«.

Ja, v družbi, kjer mladi tudi po 30. letu ne morejo priti do dostojnega bivališča (ker so najemnine astronomske, redne službe privilegij, prekarno delo nekaj samoumevnega, krediti pa bajka naših staršev), osnovne življenjske dobrine pa se iz dneva v dan dražijo, da je treba že pred obiskom trgovine s hrano dobro premisliti, kaj si boš lahko privoščil, mladi nimamo več otrok zato, ker smo raje »komot«.