Avto Ivana Krambergerja še vozi (FOTO)

Vsi, ki so poznali že pokojnega Ivana Krambergerja iz Negove, zlasti Slovenke in Slovenci nekoliko starejše generacije, vedo tudi za njegovo opico, gostišče ob Negovskem jezeru, sinka v pletenem vozičku, njegovo trezno in realistično nagovarjanje državljanov Slovenije ter tudi njegovo posebno vozilo – rdečega bugattija.

Dobrotnik iz Negove s sinom Ivanom FOTO: OSEBNI ARHIV

In medtem ko so nekatere reči, ki so nas spominjale na Iveka, že zdavnaj izginile, nanj nas spominjajo predvsem grob na negovskem pokopališču, spominska soba v negovskem gradu in lani ob 30. obletnici njegovega umora odkrit doprsni kip v Aleji velikih, smo v teh pomladnih dneh ugotovili, da še vedno živi tudi njegov znameniti rdeči avto.

Pravzaprav gre za bugattija, ki se je nenadoma pojavil na Šlebingerjevem bregu v Gornji Radgoni, kjer domuje Ivanov brat Ludvik Kramberger. Tako so vsi, ki so srečali ali opazili rdeči avtomobil, hitro spoznali, da je to vozilo, ki ga je izdelal in vozil znameniti Slovenec. Z njim sta se na krajši obisk k stricu Ludviku pripeljala Ivanov sin Ivan Kramberger mlajši oziroma Ivek in njegov bratranec Boštjan Kramberger, ki je tudi Ivekov mehanik. Kot nam je povedal Ivek Kramberger, ki je zaposlen kot vodja varnostne službe v Magmi v Hočah, sta skupaj z mehanikom Boštjanom opravila revizijo oziroma testiranje bugattija, ki ga je pred 31 leti vozil njegov oče. Sedaj je avtomobil v lasti sina Iveka, ki je zaljubljen v avtotehniko, saj je pred dnevi postal tudi predsednik 100-članskega Združenja šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona. Kot nam je Ivek zaupal, avtomobila ne bi prodal za noben denar, kajti ta je delo njegovega očeta, obenem pa je bil njegov zaščitni znak.

Zunanjost avtomobila je zelo podobna bugattiju, avto pa poganja motor volkswagnovega hrošča. Po več kot 30 letih je vozilo prvič redno registrirano, na njem pa so pritrjene tri tablice z oznako MS Ivek. Omeniti velja tudi, da je bil avtomobil opazen v dveh dokumentarnih filmih o Ivanu Krambergerju. V prvem Trnova pot Ivana Krambergerja ga je vozil on, v drugem, to je lani predvajani Beli bojevnik v črni obleki, pa njegov sin Ivek. Ta znameniti avto je bil posnet ob mnogih drugih priložnostih, tudi v Ivanovi predvolilni kampanji za kandidata za predsednika Republike Slovenije.