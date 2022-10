Anja Rupel pozirala brez ličil: to si upa malokatera zvezdnica (FOTO)

Anja Rupel, ki je letos dopolnila 56 let, je z velikim nasmehom pozirala in pod fotografijo zapisala, da je brez ličil. Na glavo si je nadela klobuček in širok nasmeh, kar je bilo dovolj, da je navdušila sledilce. Ruplova je sicer najbolj znana kot pevka in radijska voditeljica, njen partner je Aleš Klinar, s katerim ima tudi hčer Luno, ki je že skoraj odraslo dekle.

Ljubitelji njenega prepoznavnega glasu jo že pošteno pogrešajo, Klinči, kot ga ljubkovalno kličejo prijatelji, pa jo nenehno spodbuja, naj se že vrne na oder, saj se tam od nekdaj dobro počuti, enako kot v objemu svojega dragega, ki jo zna spraviti v smeh.