Ana Tavčar se je poslovila: Kaj bom brez vas? (FOTO)

Priljubljena voditeljica oddaje Dobro jutroza nekaj časa zapušča televizijski studio, saj odhaja na zaslužene počitnice. Te se ji začnejo danes, a že včeraj je bila pri poslavljanju ganjena. »Zame je to zadnje poletno jutro v tej sezoni,« je sporočila svojim sledilcem, s televizijsko kolegico in osebno prijateljicopa sta si na instagramu izmenjali še nekaj prijateljskih besed.»Pogrešala te bom,« ji je zapisala Lorella. »Jaz tudi tebe,« ji je odgovorila Ana in poleg dodala številne poljubčke.Gledalci so nad Ano očarani, saj je pri svojem vodenju iskrena in čustvena, hkrati pa pokaže, kako zelo rada ima svoje delo. Na male zaslone se bo vrnila konec poletja, ko bo obogatena s kakšno življenjsko izkušnjo več. Če se je še včeraj, ko se je poslavljala, spraševala »le kaj bom zdaj počela brez vas?,« pa je danes, na njen prvi dan počitnic, seznam opravil zagotovo že poln. Ana je namreč mama dveh otrok, hkrati pa je zaljubljena v življenje, knjige, potovanja, ustvarjanje, kvačkanje ...