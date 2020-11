Ana Roš v veliki krizi: Najtežje so noči

v Zadnji besedi, kjer so dame govorile o zaprtju restavracij in krizi, ki je doletela slovenske gostince. Sama je sicer pristopila k reševanju problema z rešitvijo, saj je v življenju borec. Težko obdobje ker nima kontrole nad situacijo, ukvarja se s trenutkom na katerega ne more vplivati. Kot je povedala je najhuje ponoči, čez dan se zaposli z reševanjem, ponoči pa pridejo težave v misli. Dejala je, da ko opazuješ svoje ljudi in ne veš, če boš preživel, je za njo velik zalogaj.Ona sicer pomaga lokalnim dostavljavcev in domačim pridelovalcev, kmetov, majhnih kmetov, ki jih zastopa tudi Ana Roš. Vsi pa so praktično na pragu revščine. Dostava za njeno restavracijo ne pride v poštev in najtežja situacija je na podeželju. Roševa je že v preteklosti spregovorila o boju, ki ga bijejo gostinci.