Srce parajoče: Ana Roš se poslavlja od sodelavcev

Letošnje leto je izjemno težko za vse, še posebej pa za gostince in turistične delavce, ki so bili že večkrat primorani zaprti svoja vrata. Kriza je udarila tudi po, ki se ponaša z dvema Michelinovima zvezdicama.»To je zadnja strežba v Hiši Franko, potem bomo spet zaprti, tokrat za šest tednov, za vedno pa se bomo poslovili od dela ekipe,« je zapisala Ana in dodala, da je bila nekaj ur pred zaprtjem povsem skrušena, saj je ugotovila, da nima več asov v rokavu, s katerimi bi lahko rešila zaposlitev svojih dragih (in verjetno še kdo). »Kdo bo naslednji? To je odvisno od mene, vas in vseh nas. Bodite dobro,« je zapisala.Kljub temu, da je Anino sporočilo mnogim seglo v srce in da se ob tej odločitvi ne počuti najbolje, ji sledilci na instagramu skušajo vliti nekaj pozitivne energije. Eden ji je zapisal, naj vendarle skuša gledati na pozitivno plat. Kljub temu da se je morala posloviti od svojih dragih sodelavcev, so jo spomnili na to, da jim bo prav sodelovanje z njo odprlo številna vrata v nadaljnji karieri.