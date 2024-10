Ana Roš Stojan navdušila z utrinkom iz zasebnega življenja

Na družbenih omrežjih je Ana Roš Stojan precej dejavna. Poročali smo, da je slovenska kuharska mojstrica konec oktobra zaprla vrata svoje prestižne pekarne v središču prestolnice, razlog zaprtja pa je sporočila preko Instagrama.

Kuharska mojstrica pa s sledilci in sledilkami deli tudi utrinke iz zasebnega življenja, saj z možem Urbanom Stojanom Roš pišeta svojo zgodbo, ki je tlakovana z veliko strasti. Večino časa preživita skupaj, in kdor je v njuni bližini, ima občutek, da opazuje dva nadobudna, sveže zaljubljena mladostnika.

Tokrat je s sledilci in sledilkami delila romantično fotografijo z zapisom v angleškem jeziku.

»Ni treba spraševati, kdo je kdo. Dve roki - z roko v roki - simbolizirata ljubezen, strast in sočutje, podporo, Supermanovo moč dveh, ki bosta vedno tam drug ob drugem. Dovolj močan, da letiva skozi nevihte in dovolj močan, da imava moč, da se ozreva nazaj in to poveva na glas - nikoli ne obžalujem svoje odločitve ali dejanja. Tudi če napačne. So del mene.«

