To so slovenske restavracije, ki se letos ponašajo z Michelinovimi zvezdicami

Z Michelinovimi zvezdicami se letos ponaša deset slovenskih restavracij, ena več kot lani. Ana Roš je s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2024 obdržala najvišje priznanje, tri zvezdice, Restavracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je obdržala dve, še osem restavracij se jih ponaša z eno. Med njimi je novinka Restavracija Pavus.

Po eno zvezdico so obdržale Restavracije Cob iz Portoroža, kjer ustvarja Filip Matjaž, Hiša Linhart iz Radovljice, kjer ustvarja Uroš Štefelin, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom (Zgornja Kungota), ljubljanska Restavracija Strelec z Igorjem Jagodicem, Grič z Luko Koširjem (Šentjošt nad Horjulom), Dam z Urošem Fakučem (Nova Gorica) in Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem (Vipava). Prvič pa je zvezdico pridobila restavracija Pavus z Markom Pavčnikom (Grad Laško).

Osem restavracij se ponaša z zeleno zvezdico za trajnost, s čimer se Slovenija znova uvršča na prvo mesto med evropskimi državami po številu zelenih Michelinovih zvezdic na prebivalca, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).

Zeleno obdržala tudi Hiša Franko

Z zeleno zvezdico se ponašajo celjska Galerija okusov z Markom Magajnetom Gostilna Krištof iz Predoselj z Urošem Gorjancem, Gostilna Repovž iz Šentjanža z Gregom Repovžem, Grič iz Šentjošta nad Horjulom z Luko Koširjem, Hiša Linhart iz Radovljice z Urošem Štefelinom, Mahorčič iz Kozine s Ksenijo Krajšek Mahorčič in Špacapanova hiša iz Komna z Agom Špacapanom.

Zeleno zvezdico je obdržala tudi Hiša Franko, ki je tako ena od 145 restavracij na svetu s tremi zvezdicami in 33. restavracija na svetu, ki se ponaša tako s tremi kot z zeleno zvezdico hkrati.

V izboru Bib Gourmand je letos uvrščenih 10 restavracij, in sicer Gostilna in vinoteka Faladur, Gostilna na Gradu, Gostilna Rajh, Gostilnica Ruj, Jožef, Kodila, Lalu, Mahorčič, Restavracija Majerca in Restavracija Triangel.

V vodnik je skupno uvrščenih 63 restavracij. Izbranih (selected) je 43 restavracij. Nove v tem izboru so A3 (Brestanica), Miza za štiri (Zgornja Polskava), Pen klub (Ljubljana) ter Repovž.

Čestital jim je tudi Židan

»Slovenija je privlačna, zelena turistična destinacija z gostoljubnimi prebivalci in kakovostno turistično ponudbo. V svetu se naša država vse bolj uveljavlja kot vrhunska gastronomska destinacija,« je ob objavi rezultatov dejal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan.

Čestital je vsem nagrajencem in izrazil prepričanje, da je v Sloveniji še veliko vrhunskih gastronomskih ustvarjalcev, ki so ostali prezrti in bi si prav tako zaslužili uvrstitev v vse pomembne svetovne gastronomske vodnike. »Veliko vas prisega na trajnost in lokalne sestavine, iz katerih ustvarite prave kulinarične mojstrovine, ki jih odlično dopolnijo vrhunska vina slovenskih vinarjev,« so Židana v sporočilu za javnost povzeli na STO.