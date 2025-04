Velika planina, biser v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp, se je v teh dneh že odela v vijolično preobleko. V naslednjih dneh pričakujejo vse več obiskovalcev, še posebno ob koncu tedna. Da je Velika planina zares nekaj izjemnega, potrjuje tudi nagrada The Best of Slovenia 2025, ki so jo prejeli v kategoriji Best of Travel Experiences. Bodimo spoštljivi do vsega, kar na planini živi, raste in pripoveduje svojo zgodbo. Velika planina v tem letnem času še spi, narava se počasi prebuja, a spomladanski žafrani so – kot vsako leto – pohiteli in jo odeli v milijone vijoličnih cvetov. Prav ta podoba j...