Poglejte, katere jedi je chefinja Ana Roš Stojan pripravila v Parizu

Na kulinarični dogodek je Slovenska turistična organizacija povabila predstavnike francoskih medijev. »Prvi del dogodka je bil namenjen predstavitvi Slovenije, slovenske turistične ponudbe, s poudarkom na vrhunski gastronomiji, saj je Slovenska turistična organizacija s kuharsko mojstrico Ano Roš za tuje medije pripravila kulinarično doživetje, ob katerem je predstavila Slovenijo kot vrhunsko destinacijo za aktivni oddih in kulinarične užitke,« so povzeli na Slovenski turistični organizaciji in dodali, da so poleg tega novinarjem predstavili novo promocijsko kampanjo z naslovom Uspeh je v naši naravi (Its all in our nature).

Dobrote na mizi

Kot je pojasnila Manca Istinič, ki v ekipi Hiše Franko skrbi za odnose z javnostmi, se je Ana Roš, ki je ob zaključku olimpijskih iger kuhala v Parizu, tja odpravila s sedemčlansko ekipo: »Za goste je pripravila nekaj najbolj ikoničnih jedi s trenutnega menija Hiše Franko, med njimi tudi priljubljen koruzni krof s fermentirano skuto, drobnjakom in postrvjimi ikrami.«

Kot je še dodala Manca Istinič, so v Slovenski hiši postregli tudi kruh iz Pekarne Ana ter brezalkoholne pijače, ki jih je ekipa Hiše Franko posebej ustvarila prav za dogodek in prinesla iz Kobarida.

Jedilnik, ki ga je naša najbolj znana chefinja pripravila v Parizu, je uvodoma zajel jed, imenovano pariška žetev. Nato je na vrsto prišla klasika iz Hiše Franko: koruzni beignet (oziroma ocvrto pecivo) s fermentirano skuto in prekajenimi postrvjimi ikrami.

Sledila je postrv kraljica, nato je bil čas za štrukeljc, karamelizirane orehe, pečena jabolka, fondi tolminca in cvetni prah. Kasneje je na mizo prišel pikanten grižljajček iz bučnih semen, obrok v Slovenski hiši pa je ta dan zaokrožil krožnik presenečenja.

In pijače?

Kot je pojasnila Katja Šturm, ki skrbi za odnose z javnostmi pri družini Jezeršek, kjer so vodili kulinariko v Slovenski hiši, so kot aperitiv postregli kombučo s podpisom Ane Roš, kot tudi penino iz briške domačije Medot in gintonik. Več o celotni kulinarični zgodbi, ki je med olimpijskimi igrami v Parizu spremljala dogajanje v Slovenski hiši, si lahko preberete tukaj.

Ko so gostje sedli za mize, pa so k jedem postregli še te pijače: pariško žetev je pospremil zelen 2022 iz vipavskega vinarstva Guerila. K drugi jedi in tudi k postrvi je kozarce zapolnil rose primovero Vina Koper, medtem ko se je zraven štrukeljca podal chardonnay borgo scholaris 2018 z briške družinske kmetije Jakončič.

K pikantnemu grižljajčku iz bučnih semen se je tudi vinski pogled usmeril proti vzhodu Slovenije, saj so zraven postregli traminec seven numbers vinarstva Puklavec, medtem ko so k zadnji jedi, krožniku presenečenja, pripeli brezalkoholno spremljavo.

