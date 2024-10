Novopečeni mož Ane Roš bo moral v zapor

Razvijalec nepremičninskih projektov Urban Stojan Roš je bil pravnomočno obsojen na 15 mesecev zapora in plačilo več kot 400.000 evrov. Bremeni ga oškodovanje podjetja Urbano.

V intervjuju za Delo je novinarju Janezu Tomažiču pojasnil svoj vidik, kako je doživljal osebni stečaj, propad nepremičninskega projekta, pa tudi izsiljevanja in kazenski proces. Kljub več kot šestnajstletni kalvariji, agoniji, osebnemu stečaju in izgubi premoženja je Urban Stojan Roš del svojega časa vedno posvetil tudi dobrodelnosti.

Podjetje Urbano je s partnerji ustanovil leta 2002, ko je bil star 30 let. »Takrat smo skupaj verjeli v uspeh in potencial, da z znanjem in poštenim delom lahko ustvarimo uspešno podjetje, ki bo usmerjeno v razvoj.« A zalomilo se je pri projektu Komenda center. »Ko si star 30 let, razmišljaš drugače kot pri zrelih 50. Osebna poroštva mojemu podjetju so bila tudi vzrok za moj osebni stečaj. Sledilo je zelo težko obdobje, osebni stečaj je zelo težka preizkušnja za kogarkoli. Moja je trajala polnih pet let. Bil sem povsem na dnu.«

Zaprosil je za alternativno prestajanje kazni in vložil pritožbo v skladu z zahtevo za varstvo zakonitosti. »Ne počutim se namreč krivega, temveč izigranega. Verjamem v pravno državo ter sem vesten človek in državljan. Tudi v prihodnje bom spoštoval pravila ter odločitve države in sodišča.«

