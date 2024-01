Ana Klašnja je imela deset dni blokiranega

Vrhunska balerina in dolgoletna žirantka priljubljene oddaje Slovenija ima talent Ana Klašnja s svojimi oboževalci zelo pogosto komunicira na družbenih omrežjih, še posebno pri srcu ji je instagram, na katerem ji sledi več kot 71.000 ljudi, na tem profilu pa je v zadnjih letih naredila več kot 1000 objav. Nič presenetljivega, da je ob vstopu v novo leto, ko je ugotovila, da njenega profila ni več, osupnila in se vprašala, zakaj, za vraga, bi se to zgodilo ravno njej.

Za pomoč je prosila svoje spletne prijatelje na facebooku in kar dolgo je trajalo, da je Ana zadeve uredila. Medtem je bila prepričana, da je njen profil na instagramu za vedno izgubljen, zato je v času, ko je čakala na pomoč ljudi, ki se spoznajo na tovrstne zadeve, ustvarila novega.

Prvega januarja ga ni bilo več

»Novo leto sem preživela v Rimu, sicer službeno, a bilo je nepozabno doživetje. Prvega januarja pa je bil moj profil na instagramu ukraden in onemogočen. Izgubila sem veliko lepih spominov in leta vloženega dela. V 2024 začenjam na novo,« je Ana zapisala na novem profilu ob fotografiji, na kateri je široko nasmejana. Dobra volja in prešeren smeh pa sta jo šele prevzela ob novici, da se da rešiti situacijo in bo lahko znova upravljala star profil.

»Pa sem nazaj na profilu, kjer se spremljamo že toliko let. Z novim letom so mi ga zaprli. Z nasveti in kontakti mi je pomagalo res veliko ljudi in sem res hvaležna, da si stojimo ob strani,« se je vsem, ki so ji pomagali pri omenjeni zagati, zahvalila balerina in dodala, da lahko zdaj še sama pomaga tistim, ki se bodo znašli v podobni situaciji, kot se je sama.