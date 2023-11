Alya iskrena kot še nikoli: Ne vem zakaj se zdaj jočem (VIDEO)

Simpatična Alya je stalnica na slovenskih glasbenih odrih in v vseh teh letih je šla čez veliko osebnostno preobrazbo. Pri petih letih je posnela svojo prvo televizijsko reklamo, ki so jo predvajali po celotnem območju nekdanje Jugoslavije. Pri sedmih je začela obiskovati glasbeno šolo. Nadaljevala je s plesom, hodila je k solo petju,v drugem razredu je že imela svojo plesno skupino. Sodelovala je na številnih šolskih in obšolskih dogodkih. To je bil njen način izražanja, tam se je počutila domače.

Od najstniške upornice do čustveno zrele ženske, ki ve kaj hoče in se ne boji pokazati svoje nežne plati. Zadnja leta je razpeta med Slovenijo in Dalmacijo, kamor se zateče po mir in svobodo. V iskrenem pogovoru je priznala, da ji je glasba pomagala skozi najtežja obdobja njenega življenja.

S pesmijo A veš, ki jo je napisal Jan Plestenjak je Alya prvič razgalila svojo nežno in bolj čustveno stran, čeprav v tistem trenutku ni bila čisto prepričana v to. V besedilu je prvič odprla skrite kotičke svojega doživljanja, ki jih drugače ne bi nikoli. To je bil eden izmed večjih preobratov v njeni karieri. Do takrat je veljala za bolj uporniško čemur so botrovala tudi težka leta v osnovni šoli: Včasih sem bila upornik brez razloga, ampak vsemu temu je botrovalo obdobje, ki sem ga doživela v šoli. Do mene so bili tudi agresivni in silili so me neke stvari,« nam je razkrila. S pomočjo glasbe in mame pa je to obdobje uspešno prebrodila in iz tega izšla močnejša.

Pevka Alya verjame v drobne pozornosti za lepši dan. FOTO: Marko Feist

Dobrodelnost se začne pri najmanjših gestah

Pred kratkim je organizirala veliki dobrodelni koncert za prizadete prebivalce Savinjske doline, od koder prihaja. Po uničujočih poplavah je veliko prejokala potem pa je sklenila, da vzame stvari v svoje roke in organizirala je dobrodelni koncert, ki je marsikomu spremenil življenje. Sicer pa je zagovornica malih vsakodnevnih dejanj, ki nekomu polepšajo dan, kar ji je tudi v studio privabilo solze na oči: » Verjamem, da bi bilo v svetu veliko lažje in lepše, če bi vsak se spomnil na svojega ljubega, pa bi mu sam napisal, rad te mam, imej krasen dan.«

Spregovorila je tudi o zvezdniškem sodelovanju, ki se zaenkrat še ni zgodilo, o vsakodnevnih meditacijah in o tem, ali se bo kdaj sprehodila do oltarja.

