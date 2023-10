Sofija (18) iz Rusije navdušila Lada, Andrej posegel po zlatem gumbu

V četrti oddaji letošnje sezone Slovenija ima talent smo videli več odličnih točk. Ponovno pa je bil uporabljen tudi zlati gumb. To se je zgodilo že četrtič v letošnji sezoni.

S svojo pevsko točko je navdušila 18-letna Sofia, ki je prišla iz Rusije. Tako zelo, da je prejela stoječe ovacije. »Lahko bi celo trdil, da je bila to najboljša točka te sezone do sedaj,« je Lado Bizovičar povedal po njenem nastopu. Vsi štirje žiranti so ji dali »da«, tako da gre v naslednji krog.

Zlati gumb je prejela plesno-cirkuška skupina iz Plesne šole Kazina. »Tole, kar smo pa danes videli, je bilo pa res nekaj originalnega, fenomenalnega. Vsak posebej ima nekaj osebnega za povedati in ste bili res super,« je njihov nastop pokomentiral žirant Andrej Škufca in jim za tem dal zlati gumb.

Na zaslone se je vrnil Boštjan

V oddaji smo videli Boštjana, ki smo ga v preteklosti lahko gledali v resničnostnem šovu Ljubezen po domače. Se mu pa s svojim petjem ni uspelo prebiti v naslednji krog.

S točko akrobatike v paru sta navdušila Matjaž in Alja, ki nastopata pod imenom Acro Connection. Marjetka je njun nastop ocenila z »nadromantično«. Dobila sta štirikrat »da« in gresta v naslednji krog.

Dve nenavadni točki

V nocojšnji oddaji smo videli tudi dve drugačni točki, kot smo jih bili doslej vajeni. V eni sta nastopila dva majhna robota, ki sta s svojim miganjem in petje prepričala tri žirante, le Lado jima je namenil »ne«.

V drugi točki pa so oder zavzeli smetnjaki in »zarepali«. Sta pa to točko na presenečenje gledalcev izvajala voditelja oddaje - Peter Poles in Sašo Stare. Seveda ne gresta v naslednji krog.