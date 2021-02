Žensko na avtobusu v Ljubljani tako klofnil, da jo je s kraja odpeljal rešilec

Epidemija je spremenila naša življenja. Obrazne maske so postale obvezna oprema, rokovanja in objemi so pozabljeni. Če se koga sliši zakašljati ali kihniti, je oseba lahko kaj hitro – namesto tradicionalne besedne zveze na zdravje – deležna namrščenih obrvi ali še česa hujšega. Žal se je prav tisto hujše zgodilo med vožnjo z avtobusom v Ljubljani.

​Eden od očividcev nasilnega dogodka nam je zaupal, da je do incidenta prišlo na avtobusu številka osem Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), ki po podatkih s spletne strani LPP povezuje Gameljne z Brnčičevo. Celotna zgodba se je menda začela s kašljem enega od potnikov. Neka potnica naj bi mu namenila pogled, zaradi česar naj bi se tisti, ki je prej zakašljal, razburil in ji dejal, zakaj ga gleda. Njuna zgodba se žal tu ni končala, ampak se je le še stopnjevala. Potnica naj bi mu vrnila žogico, češ, če kašlja, bi pa lahko ostal doma. Potnika naj bi njene besede tako dvignile pritisk, da je vstal in ženski prisolil klofuto. To je menda storil tako silovito, da se je gospa zadela v eno od držal, celo krvavela naj bi. Po dejanju je kraj zapustil, na pomoč ženski pa so prihiteli reševalci. Naj opozorimo, da gre za opis očividca, zato smo dogodek preverili še na policiji. Potrdili so, da je do nasilja prišlo.



»Policijska uprava Ljubljana je bila včeraj, 15. 2. 2021, obveščena, da je okoli 10.30 na avtobusu na Litostojski cesti v Ljubljani prišlo do spora med dvema potnikoma,« začnejo odgovor iz Policijske uprave Ljubljana. Nadaljujejo, da je najprej med potnikom in potnico prišlo do verbalnega spora, nato pa je potnik z roko udaril potnico v predel glave. Po dejanju je kraj zapustil oškodovanka pa je o tem obvestila policijo: »S kraja je bila nato odpeljana z reševalnim vozilom in je zadobila lahke telesne poškodbe.«



Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe in bodo o vseh znanih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo, so še dodali.

