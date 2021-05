Za delo na stojnici vlada študentom ponuja 7,5 evra neto

Cepljenje v Sloveniji je v polnem zamahu. Po trenutno objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) je prvi odmerek prejelo skoraj 572 tisoč oseb, drugega pa dobra polovica manj. To pomeni, da je dobra četrtina prebivalcev Slovenije cepljene. A cilj, ko bi bilo precepljene 60 odstotkov populacije, je še precej daleč. Zato ni nič nenavadnega, da vladni urad za komuniciranje (Ukom) išče študente, najraje medicine ali zdravstvene nege, ki bi na stojnicah promovirali cepljenje.

​Delo ponujajo štirim osebam, plačilo pa je precej solidno – 7,5 evra na uro neto (8,88 evra bruto). Po obstoječi zakonodaji znaša minimalna urna postavka za študente 4,98 evra neto (5,89 evra bruto).



​Pregledali smo ponudbo del in ugotovili, da okoli osem evrov na uro neto zaslužijo študenti, ki poučujejo, urejajo podatkovne baze, razvažajo hrano, strežejo, delajo na recepciji, vodijo oglede v galeriji, delajo v proizvodnji, se ukvarjajo z digitalnim marketingom, opravljajo težja fizična dela, programirajo in drugo.

