Ukrajinski študent, ki živi v Sloveniji: Jokal sem ves dan (FOTO)

Vojna v Ukrajini je prizadela predvsem tamkajšnje civilno prebivalstvo, ki beži v bolj varna mesta ali pa se skriva po zakloniščih oziroma metrojih. Pogovarjali smo se z Ukrajincem Danylom Mosiichukom iz Harkova, ki že štiri leta študira in dela v Piranu. Ko je na usodni četrtek prejel klic iz domovine, da se je začela vojna, je bil povsem iz sebe.

Ljudje spijo na podzemni

»Slovenija je moj drugi dom. Ko sem bil nazadnje v Ukrajini, bilo je septembra, je bilo vse normalno. Zdaj pa sem se zjutraj zbudil, ker sem od svoje mame dobil več klicev. Rekla mi je, da je po vsej Ukrajini vojno stanje. Vojna invazija se je začela. Ukrajinsko državno mejo je ob podpori Belorusije napadla Rusija,« pripoveduje. Po njegovih besedah obstajajo tudi posnetki, ki prikazujejo, kako tanki in vojaška oprema vstopajo v Ukrajino iz Belorusije in Rusije. »S Krima, ki nam je bil nezakonito vzet leta 2014, se je začelo tudi premikanje vojaške opreme globoko v Ukrajino.«

Danylo: Putin je morilec, ki želi uničiti mojo državo

V Harkovu pa tudi v drugih mestih Ukrajine se po pričevanjih njegovih prijateljev in družine slišijo eksplozije, granatiranje je v teku. Ljudje množično pobirajo vse dragocene stvari in zapuščajo mesta ter se selijo v bolj (za zdaj) varne dele Ukrajine. Šole, vrtci in druge ustanove ne delujejo, podzemno železnico pa ljudje uporabljajo kot bunker. Tudi njegova družina je v bunkerju, kjer tudi spi. Po njegovih besedah je tam tudi veliko otrok. Ob tem opozarja, da vojna v njegovi državi v resnici traja že od leta 2014, ko je Rusija zavzela Krim.

Danylo želi, da ljudje izvedo, kaj se v resnici dogaja v njegovi domovini, saj je po njegovih besedah veliko ruske propagande. »O tem moramo čim več govoriti. Ljudje umirajo, jaz jočem že ves dan. Rusija je trenutno agresor.je morilec, ki želi uničiti mojo državo. In najhuje pri vsem tem je, da ga poslušajo ruski ljudje, ki so pripravljeni na vojno v Ukrajini. Tukaj ne moremo govoriti o bratskih narodih. Bratski narod ne bi nikoli storil česa takega,« sklene.

Ukrajinec opozarja še, da se Rusija verjetno ne bo ustavila v njihovi državi. »Danes Ukrajina, že jutri pa lahko pridejo v Estonijo, Latvijo ali pa Srbijo, ki je proruska država.«

