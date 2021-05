Sprašujejo se, kaj se dogaja: brez so lahko nekaj ur

Na Vrhniki in okolici so kmalu po 16. uri ostali brez električne energije, nas je obvestil bralec Darko, ki se s sosedi sprašuje, kaj se dogaja. Sodeč po informacijah na spletni strani distributerja električne energije je brez elektrike 2775 uporabnikov.



Na Elektro Ljubljana so nam pojasnili, da odpravljajo evidentirano okvaro na omrežju. Pojasnili so, da iščejo, kje je prišlo do napake, koristi pa jim lahko tudi morebitna informacija občanov, če so kje opazili, da bi se zaiskrilo ali kaj podobnega. Koliko časa bodo Vrhničani brez elektrike je nemogoče napovedati; traja lahko nekaj minut ali pa več ur, če bi dlje časa iskali napako ali bi se izkazalo, da je v okvari zemeljski kabel, saj bi morali najprej locirati, kje točno je okvara, nato pa kabel odkopati in zamenjati, saj nimajo alternativnega napajanja, da bi preklopili na rezervo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: