Slovensko podjetje napadli hekerji: kako hudo je, še ni čisto jasno

»Podjetje Emil Frey je bilo tarča hekerskega napada. So podatki njihovih strank ogroženi,« nas je v četrtek obvestil bralec. Gre za enega največjih evropskih trgovcev z avtomobili, ki ima pod svojim okriljem 12 uveljavljenih avtomobilskih znamk.

V podjetju so nam potrdili, da so bila določena podjetja v njihovi skupini res tarče kibernetskega napada. »Po trenutno razpoložljivih podatkih vam lahko sporočimo, da so napadalci uporabili zlonamerno programsko opremo in nam preprečili dostop do naše programske opreme,« je pojasnila Barbara Kmet, vodja komunikacij in dogodkov skupine Emil Frey.

Dodala je, da bodo s pomočjo njihove IT službe in zunanjih strokovnih sodelavcev za kibernetsko varnost, v nekaj dneh povrnili informacijski sistem v prvotno stanje, kot je bilo pred napadom in delo bo lahko potekalo nemoteno.

»Po do sedaj znanih podatkih ne beležimo kraje podatkov. V kolikor bo preiskava pokazala, da so bili ogroženi podatki naših poslovnih partnerjev ali strank, bomo temu primerno ukrepali,« je zapisala v odgovoru.

Dodali so še, da nastali incident zelo obžalujejo in pospešeno delajo na vzpostavitvi predhodnega stanja, kar pa lahko traja nekaj dni.

Emil Frey je eden največjih evropski trgovec z avtomobili.