Razočarana bralka: Posodobila sem telefon, zdaj pa ne morem opraviti spletnega nakupa

»Ne morem opraviti spletnega nakupa, ne morem plačati članarine ali si napolniti Valuja,« nam je potarnala bralka Anja, ki je po posodobitvi telefona na najnovejši android (android 12) ostala brez delujoče bančne aplikacije. Težavo je prvič opazila v četrtek, ko je želela opraviti nakup preko spleta. Takoj je poklicala kontaktni center banke, a žal ni dobila nikogar na telefon. Poskusila je še dvakrat, pa nič. Zato je poklicala naslednji dan, ko ji je le uspelo nekoga priklicati. Potrdili so ji, da se zavedajo, da so težave in ji zagotovili, da bodo kmalu uredili. Svetovali so ji še, naj aplikacijo odmesti in ponovno namesti. Vse to je poskusila, a zaman.

Z odmeščanjem in nameščanjem je poskušala tudi v soboto in nedeljo, aplikacija še vedno ni delovala. V (slabo) tolažbo so ji bili komentarji pod aplikacijo v spletni trgovini, ki so ji potrdili, da se s težavami ne srečuje sama. Odločila se je, da bo v kontaktni center poklicala še v ponedeljek, ko pa ji je agentka dejala, da bo vse to verjetno trajalo še nekaj časa in da ji drugega, kot čakati ne preostane. Svetovala ji je še, da za potrjevanje spletnih nakupov naredi sledeče – s telefona odstrani aplikacijo banke in nakupe potrjuje s pomočjo spletne banke na računalniku. A tudi to ni šlo skozi ali pa je, kot se je pošalila bralka Anja sama, za to »očitno preneumna«.

Zdaj se obupana sprašuje, kdaj bo lahko ponovno opravila spletni nakup ...

