Preverili smo cene: toliko stane kepica sladoleda v Ljubljani

Topli dnevi kar kličejo po kepici sladoleda. Cene pa se iz leta v leto spreminjajo. Preverili smo, za koliko so ljubljanski slaščičarji dvignili cene kepice sladoleda v primerjavi z lani in letom 2020. Ponudba okusov je raznovrstna, prav tako cen.

Galaterija Romantika: podražili za 50 centov, cena otroške kepice ostaja enaka

Med top tri najboljših sladoledov v Ljubljani je po oceni vodiča In Your Pocket Gelateriji Romantika v središču Ljubljane, kjer je treba za kepico sladoleda odšteti 3 evre. Lani je tam mala kepica z enim okusom stala 2,5 evra. Za malo kepico z dvema okusoma je treba odšteti 3,5 evra, za srednjo z dvema okusoma pa 4,5 in za veliko kepico z največ tremi okusi 6,5 evra (še lani 6 evre). Otroška kepica z največ enim okusom stane enako kot lani 2,1 evra. Za okuse brez sladkorja boste odšteli 40 odstotkov več.

Kavarna Cacao – od lani kepica dražja za 20 centov

Kavarna Cacao na Petkovškovem nabrežju je pred dvema letoma ponujala kepice za 2 evra, lani 2,4 evra za kepico oziroma 2,9 evra, če bi želeli kepico z dvema okusoma. Ponujajo tudi 'kepice special' za 3,4 evra. Letos so tudi pri njih cene malenkost poskočile – 2,6 evra za kepico oziroma 3, če bi želeli kepico z dvema okusoma in kepice special za 3,6 evra.

Lolita: Dražje za 20 centov

Slaščičarna Lolita na Cankarjevem nabrežju ima poenoteno ceno za kepico 2,60 evra ne glede na to, ali je veganska ali ne. (Lani je bila cena 2,4 evra, leta 2020 2 evra). Letos so iz ponudbe umaknili možnost kepice z dvema okusoma.

Kavarna Divine sladoled bistveno pocenila

Na Cankarjevem nabrežju je tudi kavarna Divine, kjer je kepica leta 2020 stala 1,8 evra, danes kepica naravnega sladoleda stane 2 evra (lani 2,5 evre), običajnega pa 1,4 evra (lani 1,8 evra), če želite dva okusa običajne kepice, pa 1,6 evra (lani 2,5 evra).

Za kepico sladoleda tudi 3,5 evra

Med sladkosnedi prav tako priljubljena slaščičarna Fetiché na Cankarjevem nabrežju stane kepica 3,3 evra (lani 2,4). Če bi želeli kepico 'pol-pol', boste zanjo odšteli 3,5 evra (lani od 2,70 do 3,40 evra).

Kavarna Zvezda s petimi poslovalnicami v Ljubljani ima ceno 3,2 evra za kepico (lani 2,4 evra). Leta 2020 je bila cena 1,9 evra

Zunaj strogega središča se cena kepice nekoliko zniža. V Čolnarni parka Tivoli boste zanjo odšteli 2 evra (lani 1,8 evra). V gostilni Pri Žabarju, kjer izdelujejo domači sladoled, je cena kepice 2 evra, enako kot lani.