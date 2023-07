Bralci sporočajo: na Hrvaškem so cene enake kot pri nas, ponekod še cenejše

Danes smo objavili prispevek z naslovom Kako drag je dopust na Hrvaškem: zgodbi Denisa in Francija, ki je spodbudil naše bralce, da so nam poslali nove račune in mnenja o cenah dopustovanja na Hrvaškem.

Če ste nam na začetku sezone pošiljali predvsem mnenja o pretiravanju pri cenah pri naših južnih sosedih, se zadnji čas vrstijo sporočila, v katerih pravite, da cene sploh niso tako visoke. Še več, nekateri ste prepričani, da so nekatere stvari celo cenejše. Tako trdi bralka Snežana, ki dopustuje z jadrnico. Obiskali so že Iž, Ist, Dugi otok, Vrgada. »Vsepovsod normalne cene, nekje je ceneje … Paradižnik 1,3 evra, 3kg grozdja 5,10 evra, sladoled kepica 1,60, pivo pa od 2,30 do 4 evre. Vse cene so iste kot pri nas oz. še ceneje razen piva in sokov. Če bi to vedela, ne bi ničesar nosili s seboj.«

Tako je pozitivno presenečen tudi bralec Bojan, ki pravi: Ne bom našteval,kaj vse je ceneje ali dražje, samo en primer bom zapisal. Jeklenka plina 10 kg pri nas v Mercatorju stane več kot 33 evrov, na Hrvaškem pa od 13,50 do 16 evrov.

Tudi bralka Simona je na dopustu, in sicer na Braču. Menda je čudovito, o cenah pa je napisala tole: Cene v Postiri na Braču so iste kot pri nas ali celo kaj cenejše. Bol, predvsem zlatni rat je dražji, ampak prenese te cene za vse, kar ti nudijo na plaži.

Na drugi strani pa bralka Nataša pritrjuje prejšnjim poročilom bralcem, saj se ji zdijo cene višje. »Bila sem v kraju Sukošan pri Zadru. Ja, vse je dražje kot pri nas. Pašteta Argeta, večja je evro dražja kot pri nas, Knorr gobova juha v vrečki prav tako, tudi za testenine lahko trdim enako. Meso pa se najde ceneje kot pri nas. Pivo v gostilnah pa od 3.50 evra naprej, kalamari od 18,50 evra pa tja do 22 evrov. Drago je,« zaključi Nataša.

Očitno je vse odvisno od tega, v katerem kraju dopustujete, v katerem lokalu jeste in v kateri trgovini kupujete hrano.

