Prizori iz Posavja, ki jih nismo videli od oktobra (FOTO)

Prvi so danes že lahko uživali v ponovnem odprtju gostiln. FOTO: Marjana, bralka poročevalka

Današnje jutro je bilo resda mrzlo, a ponekod jim je bilo toplo pri srcu, saj so vedeli, da bodo danes po dolgem času kavico spet lahko spili na terasi kakšnega lokala. Od danes naprej je namreč celo dovoljena strežba na terasah in vrtovih gostiln v posavski regiji in jugovzhodni Sloveniji, več o tem pa v članku Pozor, to so nova koronapravila, ki jih morate poznati Iz Krškega se nam je javila bralkain sporočila, da so tam nekateri možnost martinčkanja na soncu in uživanju v pijači ali hrani že izkoristili. Bi jo tudi vi, če bi jo lahko?