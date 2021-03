Pozor, to so nova koronapravila, ki jih morate poznati

Čeprav je bilo sprva rečeno, da se bodo ukrepi sprejemali na ravni države, si je vlada premislila. Najprej za Obalo, kjer je ukrepe zaostrila, nato pa še za posavsko regijo in jugovzhodno Slovenijo, kjer pa je ukrepe nekoliko omilila. Kakšnih ugodnosti bosta deležni rumeno obarvani regiji? Od danes se tako pri njih sproščajo storitve opravljanja gostinskih dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. A pozor: gre za enotedensko testno obdobje, kar bo kazalnik ali se lahko tak model sproščanja varno izvaja tudi drugje po Sloveniji.



Gostinci iz rumenih regij, ki bodo smeli streči na terasah in vrtovih morajo dosledno upoštevati sledeča navodila:



– Gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov se sme izvajati med 6. in 19. uro, od ponedeljka 8. marca dalje.

– Gostje morajo zapustiti terase in vrtove najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega obratovanja gostinske dejavnosti.

– Dovoljena je postrežba le za mizami (tako imenovana sedeča postrežba) in ob upoštevanju razdalje med osebami 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe.

– Treba je zagotoviti odstranitev oziroma prilagoditev uporabe predmetov v skupni uporabi (na primer sladkor, sol, začimbe, jedilni listi, igrače in drugi) na način, da se jih zaporedoma ne bo dotikalo več gostov.

– Največje število oseb, ki so lahko hkrati na terasi ali vrtu gostinskega obrata, je določeno ob upoštevanju prej omenjenih razdalj. To število mora biti vidno prikazano ob vstopu na teraso ali vrt.

– Treba je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu na teraso ali vrt ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.

– Vstop gostov v zaprti del gostinskega obrata, je dovoljen samo za uporabo toaletnih prostorov. Na vidnem mestu poleg mila mora biti tudi razkužilo in v prostoru je treba nositi masko.

– Zaposleni in gostje morajo masko imeti nameščeno ves čas, medtem ko jo gostje lahko snamejo le, ko sedijo za mizo.



Če se bo tako sproščanje po enotedenskem testnem obdobju izkazalo v obliki poslabšanja epidemiološke slike v državi oziroma regiji ali če bodo inšpektorji na terenu opažali kršitve odloka, bo vlada primorana te dejavnosti znova omejiti.

