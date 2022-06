Prijeli se boste za glavo: Slovenka na Hrvaškem za narezek in tri pijače plačala 80 evrov

Turistična sezona se bliža vrhuncu in hrvaški turistični delavci si že manejo roke. Napovedi kažejo, da bo sezona letos pri njih rekordna, saj je namestitev že skoraj nemogoče dobiti. No, medtem ko so Hrvati zadovoljni, pa je od Slovencev, ki že uživajo na hrvaških plažah slišati pritožbe na račun hrvaških cen v lokalih in restavracijah.

Narezek, za katerega so plačali 73 evrov. FOTO: Bralka Nika

Nad cenami v restavracijah je zgrožena tudi naša bralka Nika, ki si je na Pagu, natančneje v Metajni privoščila narezek. Ko je dobila račun, jo je vrglo na zadnjo plat, saj je za tri pijače: eno veliko pivo ožujsko, gemišt, miš-maš in narezek za tri osebe plačala vrtoglavih 599 kun. Pretvorjeno v evre je to 79.62 evrov. Na leseni plošči za tri osebe je bil pršut, sir, črne olive in rukola. Narezek, ki ga vidite na sliki, je stal 73 evrov, pivo 2,6 evra, gemišt 1,8 evra, miš maš pa dva evra.

Ni pa naša bralka Nika edina, ki se zgraža nad cenami pri južnih sosedih. Da gredo cene hrane na Hrvaškem v nebo, smo poročali že pred mesecem in pol. Da je Hrvaška vse dražja pa na lastni koži spoznavajo tudi turisti, ki zaradi inflacije celo krajšajo svoj dopust.