Pretresljivo: Slovenska najstnica od vrstnice zahtevala, da kleči in ji poljublja čevelj

Depresivnost in celo poskusi samomora

Bralka (ime hranimo v uredništvu) nam je poslala pretresljiv videoposnetek, na katerem mladoletno dekle ponižuje vrstnico. Nesrečnica je primorana klečati in za nasilnico ponavljati grozovite reči. »Se opravičujem, ker sem 'glupa', glasna in ku***. Ker sem govorila, da te bom 'razbila' ...« je nemočno ponavljalo dekle.Najstnica na koncu od klečeče vrstnice zahteva celo, da ji poljubi čevelj, nato pa jo brcne v obraz. Da je vse skupaj še bolj zastrašujoče, se vse skupaj odvija ob dokaj prometni cesti, pred vhodom nekega lokala. Trpinčenju je priča še eno dekle, ki je dogajanje le nemo opazovalo.»Išče se ta punca, ki je takole brezobrazno poniževala punco na kolenih. Želim da jo njeni starši prepoznajo in ukrepajo,« sporoča bralka.Ko govorimo o nasilju nad vrstniki, gre za različne oblike namernih agresivnih ravnanj, ki jih vrstnik ali skupina vrstnikov izvaja nad posameznim otrokom oziroma mladostnikom. Oblike medvrstniškega nasilja so različne, prav tako načini njegovega izvajanja, opozarjajo policisti.Pri otroku ali mladostniku, ki je žrtev nasilja, se lahko pokažejo posledice nasilja, kot so: depresivnost, slabo samovrednotenje in samospoštovanje, slaba samopodoba, sramežljivost, zaržanost, pasivnost, izolacija, slabši šolski uspeh in drugi dosežki, odpor do šole, pogosto obolevanje, poskusi samomora ...Policija vsem mladostnikom, ki so žrtev medvrstniškega nasilja, svetujejo, naj skušajo nasilneža ignorirati in oditi stran. O dogajanju naj povedo prijateljem, zaposlenim v šoli, staršem ali policistom.